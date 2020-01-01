GAIM Studio (GAIM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GAIM Studio (GAIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GAIM Studio (GAIM) teave Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more. Ametlik veebisait: https://gaimstudio.com/ Valge raamat: https://resenhadobar.github.io/AImongUs-public/ Ostke GAIM kohe!

GAIM Studio (GAIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GAIM Studio (GAIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 100.12K $ 100.12K $ 100.12K Koguvaru: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ringlev varu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 100.12K $ 100.12K $ 100.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00279978 $ 0.00279978 $ 0.00279978 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002177 $ 0.00002177 $ 0.00002177 Praegune hind: $ 0.00010013 $ 0.00010013 $ 0.00010013 Lisateave GAIM Studio (GAIM) hinna kohta

GAIM Studio (GAIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GAIM Studio (GAIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAIM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAIM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAIM tokeni tokenoomikat, avastage GAIM tokeni reaalajas hinda!

GAIM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAIM võiks suunduda? Meie GAIM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAIM tokeni hinna ennustust kohe!

