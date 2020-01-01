GachaAI (GACHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GachaAI (GACHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GachaAI (GACHA) teave GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters. Ametlik veebisait: https://gacha.meme/ Ostke GACHA kohe!

GachaAI (GACHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GachaAI (GACHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.05K $ 5.05K $ 5.05K Koguvaru: $ 983.49M $ 983.49M $ 983.49M Ringlev varu: $ 983.49M $ 983.49M $ 983.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.05K $ 5.05K $ 5.05K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00031975 $ 0.00031975 $ 0.00031975 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000394 $ 0.00000394 $ 0.00000394 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GachaAI (GACHA) hinna kohta

GachaAI (GACHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GachaAI (GACHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GACHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GACHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GACHA tokeni tokenoomikat, avastage GACHA tokeni reaalajas hinda!

GACHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GACHA võiks suunduda? Meie GACHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GACHA tokeni hinna ennustust kohe!

