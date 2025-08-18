Mis on GachaAI (GACHA)

GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GachaAI (GACHA) kohta Kui palju on GachaAI (GACHA) tänapäeval väärt? Reaalajas GACHA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GACHA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GACHA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GachaAI turukapitalisatsioon? GACHA turukapitalisatsioon on $ 5.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GACHA ringlev varu? GACHA ringlev varu on 983.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GACHA (ATH) hind? GACHA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GACHA madalaim (ATL) hind? GACHA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GACHA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GACHA kauplemismaht on -- USD . Kas GACHA sel aastal kõrgemale ka suundub? GACHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GACHA hinna ennustust

