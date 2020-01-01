Gabin Noosum (NOOSUM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gabin Noosum (NOOSUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gabin Noosum (NOOSUM) teave Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race. Ametlik veebisait: https://www.noosum.com/ Ostke NOOSUM kohe!

Gabin Noosum (NOOSUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gabin Noosum (NOOSUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.84K $ 30.84K $ 30.84K Koguvaru: $ 799.58M $ 799.58M $ 799.58M Ringlev varu: $ 799.58M $ 799.58M $ 799.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.84K $ 30.84K $ 30.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00590743 $ 0.00590743 $ 0.00590743 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gabin Noosum (NOOSUM) hinna kohta

Gabin Noosum (NOOSUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gabin Noosum (NOOSUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOOSUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOOSUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOOSUM tokeni tokenoomikat, avastage NOOSUM tokeni reaalajas hinda!

NOOSUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOOSUM võiks suunduda? Meie NOOSUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOOSUM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!