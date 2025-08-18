Rohkem infot NOOSUM

NOOSUM Hinnainfo

NOOSUM Ametlik veebisait

NOOSUM Tokenoomika

NOOSUM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Gabin Noosum logo

Gabin Noosum hind (NOOSUM)

Loendis mitteolevad

1 NOOSUM/USD reaalajas hind:

--
----
-2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Gabin Noosum (NOOSUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:34:10 (UTC+8)

Gabin Noosum (NOOSUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00590743
$ 0.00590743$ 0.00590743

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.99%

+8.16%

+8.16%

Gabin Noosum (NOOSUM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NOOSUM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOOSUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00590743 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOOSUM muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.99% 24 tunni vältel +8.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gabin Noosum (NOOSUM) – turuteave

$ 29.69K
$ 29.69K$ 29.69K

--
----

$ 29.69K
$ 29.69K$ 29.69K

799.58M
799.58M 799.58M

799,584,376.077712
799,584,376.077712 799,584,376.077712

Gabin Noosum praegune turukapitalisatsioon on $ 29.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOOSUM ringlev varu on 799.58M, mille koguvaru on 799584376.077712. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.69K.

Gabin Noosum (NOOSUM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gabin Noosum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gabin Noosum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gabin Noosum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gabin Noosum ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.99%
30 päeva$ 0+57.76%
60 päeva$ 0+87.36%
90 päeva$ 0--

Mis on Gabin Noosum (NOOSUM)

Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gabin Noosum (NOOSUM) allikas

Ametlik veebisait

Gabin Noosum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gabin Noosum (NOOSUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gabin Noosum (NOOSUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gabin Noosum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gabin Noosum hinna ennustust kohe!

NOOSUM kohalike valuutade suhtes

Gabin Noosum (NOOSUM) tokenoomika

Gabin Noosum (NOOSUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOOSUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gabin Noosum (NOOSUM) kohta

Kui palju on Gabin Noosum (NOOSUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOOSUM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOOSUM/USD hind?
Praegune hind NOOSUM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gabin Noosum turukapitalisatsioon?
NOOSUM turukapitalisatsioon on $ 29.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOOSUM ringlev varu?
NOOSUM ringlev varu on 799.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOOSUM (ATH) hind?
NOOSUM saavutab ATH hinna summas 0.00590743 USD.
Mis oli kõigi aegade NOOSUM madalaim (ATL) hind?
NOOSUM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOOSUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOOSUM kauplemismaht on -- USD.
Kas NOOSUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOOSUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOOSUM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:34:10 (UTC+8)

Gabin Noosum (NOOSUM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.