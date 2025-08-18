Mis on FXN (FXN)

FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FXN (FXN) kohta Kui palju on FXN (FXN) tänapäeval väärt? Reaalajas FXN hind USD on 0.0011747 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FXN/USD hind? $ 0.0011747 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FXN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FXN turukapitalisatsioon? FXN turukapitalisatsioon on $ 1.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FXN ringlev varu? FXN ringlev varu on 899.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FXN (ATH) hind? FXN saavutab ATH hinna summas 0.100312 USD . Mis oli kõigi aegade FXN madalaim (ATL) hind? FXN nägi ATL hinda summas 0.001064 USD . Milline on FXN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FXN kauplemismaht on -- USD . Kas FXN sel aastal kõrgemale ka suundub? FXN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FXN hinna ennustust

