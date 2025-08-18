Rohkem infot FXN

$0.00117471
-28.30%1D
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:33:35 (UTC+8)

FXN (FXN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00114692
24 h madal
$ 0.00165825
24 h kõrge

$ 0.00114692
$ 0.00165825
$ 0.100312
$ 0.001064
+1.45%

-28.32%

-10.38%

-10.38%

FXN (FXN) reaalajas hind on $0.0011747. Viimase 24 tunni jooksul FXN kaubeldud madalaim $ 0.00114692 ja kõrgeim $ 0.00165825 näitab aktiivset turu volatiivsust. FXNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.100312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001064.

Lüliajalise tootluse osas on FXN muutunud +1.45% viimase tunni jooksul, -28.32% 24 tunni vältel -10.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FXN (FXN) – turuteave

$ 1.06M
--
$ 1.18M
899.99M
999,959,184.342378
FXN praegune turukapitalisatsioon on $ 1.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FXN ringlev varu on 899.99M, mille koguvaru on 999959184.342378. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.18M.

FXN (FXN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FXN ja USD hinnamuutus $ -0.000464225408359445.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FXN ja USD hinnamuutus $ -0.0001896254.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FXN ja USD hinnamuutus $ -0.0002965853.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FXN ja USD hinnamuutus $ -0.0010254406031629243.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000464225408359445-28.32%
30 päeva$ -0.0001896254-16.14%
60 päeva$ -0.0002965853-25.24%
90 päeva$ -0.0010254406031629243-46.60%

Mis on FXN (FXN)

FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

FXN hinna ennustus (USD)

Kui palju on FXN (FXN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FXN (FXN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FXN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FXN hinna ennustust kohe!

FXN (FXN) tokenoomika

FXN (FXN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FXN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FXN (FXN) kohta

Kui palju on FXN (FXN) tänapäeval väärt?
Reaalajas FXN hind USD on 0.0011747 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FXN/USD hind?
Praegune hind FXN/USD on $ 0.0011747. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FXN turukapitalisatsioon?
FXN turukapitalisatsioon on $ 1.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FXN ringlev varu?
FXN ringlev varu on 899.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FXN (ATH) hind?
FXN saavutab ATH hinna summas 0.100312 USD.
Mis oli kõigi aegade FXN madalaim (ATL) hind?
FXN nägi ATL hinda summas 0.001064 USD.
Milline on FXN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FXN kauplemismaht on -- USD.
Kas FXN sel aastal kõrgemale ka suundub?
FXN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FXN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.