Mis on Fuzzybear (FUZZY)

Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement.

Kui palju on Fuzzybear (FUZZY) tänapäeval väärt? Reaalajas FUZZY hind USD on 0 USD. Milline on FUZZY turukapitalisatsioon? FUZZY turukapitalisatsioon on $ 15.83M USD. Milline on FUZZY ringlev varu? FUZZY ringlev varu on 317.77B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUZZY (ATH) hind? FUZZY saavutab ATH hinna summas 0 USD. Mis oli kõigi aegade FUZZY madalaim (ATL) hind? FUZZY nägi ATL hinda summas 0 USD.

