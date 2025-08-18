Rohkem infot FUZZY

Fuzzybear hind (FUZZY)

1 FUZZY/USD reaalajas hind:

--
----
-4.60%1D
Fuzzybear (FUZZY) reaalajas hinnagraafik
Fuzzybear (FUZZY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-5.24%

-26.50%

-26.50%

Fuzzybear (FUZZY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FUZZY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUZZYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FUZZY muutunud -1.01% viimase tunni jooksul, -5.24% 24 tunni vältel -26.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fuzzybear (FUZZY) – turuteave

$ 15.83M
$ 15.83M$ 15.83M

--
----

$ 15.99M
$ 15.99M$ 15.99M

317.77B
317.77B 317.77B

320,999,751,125.9999
320,999,751,125.9999 320,999,751,125.9999

Fuzzybear praegune turukapitalisatsioon on $ 15.83M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUZZY ringlev varu on 317.77B, mille koguvaru on 320999751125.9999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.99M.

Fuzzybear (FUZZY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fuzzybear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fuzzybear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fuzzybear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fuzzybear ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.24%
30 päeva$ 0-52.82%
60 päeva$ 0-29.11%
90 päeva$ 0--

Mis on Fuzzybear (FUZZY)

Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fuzzybear (FUZZY) allikas

Ametlik veebisait

Fuzzybear hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fuzzybear (FUZZY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fuzzybear (FUZZY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fuzzybear nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fuzzybear hinna ennustust kohe!

FUZZY kohalike valuutade suhtes

Fuzzybear (FUZZY) tokenoomika

Fuzzybear (FUZZY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUZZY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fuzzybear (FUZZY) kohta

Kui palju on Fuzzybear (FUZZY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUZZY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUZZY/USD hind?
Praegune hind FUZZY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fuzzybear turukapitalisatsioon?
FUZZY turukapitalisatsioon on $ 15.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUZZY ringlev varu?
FUZZY ringlev varu on 317.77B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUZZY (ATH) hind?
FUZZY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FUZZY madalaim (ATL) hind?
FUZZY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FUZZY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUZZY kauplemismaht on -- USD.
Kas FUZZY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUZZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUZZY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.