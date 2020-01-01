Fuzion (FUZN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fuzion (FUZN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fuzion (FUZN) teave Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem. Ametlik veebisait: https://plasma.fuzion.app/ Ostke FUZN kohe!

Fuzion (FUZN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fuzion (FUZN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Koguvaru: $ 175.00M $ 175.00M $ 175.00M Ringlev varu: $ 175.00M $ 175.00M $ 175.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.118953 $ 0.118953 $ 0.118953 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00450974 $ 0.00450974 $ 0.00450974 Praegune hind: $ 0.00624757 $ 0.00624757 $ 0.00624757 Lisateave Fuzion (FUZN) hinna kohta

Fuzion (FUZN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fuzion (FUZN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUZN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUZN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUZN tokeni tokenoomikat, avastage FUZN tokeni reaalajas hinda!

