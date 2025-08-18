Rohkem infot FUZN

Fuzion logo

Fuzion hind (FUZN)

Loendis mitteolevad

1 FUZN/USD reaalajas hind:

$0.00624757
$0.00624757$0.00624757
0.00%1D
USD
Fuzion (FUZN) reaalajas hinnagraafik
Fuzion (FUZN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.118953
$ 0.118953$ 0.118953

$ 0.00450974
$ 0.00450974$ 0.00450974

--

--

0.00%

0.00%

Fuzion (FUZN) reaalajas hind on $0.00624757. Viimase 24 tunni jooksul FUZN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUZNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.118953 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00450974.

Lüliajalise tootluse osas on FUZN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fuzion (FUZN) – turuteave

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

175.00M
175.00M 175.00M

175,000,000.0
175,000,000.0 175,000,000.0

Fuzion praegune turukapitalisatsioon on $ 1.09M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUZN ringlev varu on 175.00M, mille koguvaru on 175000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.

Fuzion (FUZN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fuzion ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fuzion ja USD hinnamuutus $ +0.0001025145.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fuzion ja USD hinnamuutus $ -0.0019778163.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fuzion ja USD hinnamuutus $ -0.002495820018019978.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0001025145+1.64%
60 päeva$ -0.0019778163-31.65%
90 päeva$ -0.002495820018019978-28.54%

Mis on Fuzion (FUZN)

Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem.

Üksuse Fuzion (FUZN) allikas

Ametlik veebisait

Fuzion hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fuzion (FUZN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fuzion (FUZN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fuzion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fuzion hinna ennustust kohe!

FUZN kohalike valuutade suhtes

Fuzion (FUZN) tokenoomika

Fuzion (FUZN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUZN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fuzion (FUZN) kohta

Kui palju on Fuzion (FUZN) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUZN hind USD on 0.00624757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUZN/USD hind?
Praegune hind FUZN/USD on $ 0.00624757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fuzion turukapitalisatsioon?
FUZN turukapitalisatsioon on $ 1.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUZN ringlev varu?
FUZN ringlev varu on 175.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUZN (ATH) hind?
FUZN saavutab ATH hinna summas 0.118953 USD.
Mis oli kõigi aegade FUZN madalaim (ATL) hind?
FUZN nägi ATL hinda summas 0.00450974 USD.
Milline on FUZN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUZN kauplemismaht on -- USD.
Kas FUZN sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUZN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUZN hinna ennustust.
