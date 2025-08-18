Rohkem infot FST

Futureswap hind (FST)

Loendis mitteolevad

1 FST/USD reaalajas hind:

$0.00228407
$0.00228407$0.00228407
-1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Futureswap (FST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:38:59 (UTC+8)

Futureswap (FST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00227897
$ 0.00227897
24 h madal
$ 0.00232133
$ 0.00232133
24 h kõrge

$ 0.00227897
$ 0.00227897

$ 0.00232133
$ 0.00232133

$ 22.66
$ 22.66

$ 0.00153734
$ 0.00153734

+0.00%

-1.57%

+2.62%

+2.62%

Futureswap (FST) reaalajas hind on $0.00228407. Viimase 24 tunni jooksul FST kaubeldud madalaim $ 0.00227897 ja kõrgeim $ 0.00232133 näitab aktiivset turu volatiivsust. FSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.66 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00153734.

Lüliajalise tootluse osas on FST muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -1.57% 24 tunni vältel +2.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Futureswap (FST) – turuteave

$ 79.36K
$ 79.36K

--
----

$ 79.36K
$ 79.36K

34.75M
34.75M

34,746,557.92136783
34,746,557.92136783

Futureswap praegune turukapitalisatsioon on $ 79.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FST ringlev varu on 34.75M, mille koguvaru on 34746557.92136783. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.36K.

Futureswap (FST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Futureswap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Futureswap ja USD hinnamuutus $ +0.0000320802.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Futureswap ja USD hinnamuutus $ +0.0009688442.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Futureswap ja USD hinnamuutus $ +0.0006345655054988402.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.57%
30 päeva$ +0.0000320802+1.40%
60 päeva$ +0.0009688442+42.42%
90 päeva$ +0.0006345655054988402+38.47%

Mis on Futureswap (FST)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Futureswap (FST) allikas

Ametlik veebisait

Futureswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Futureswap (FST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Futureswap (FST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Futureswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Futureswap hinna ennustust kohe!

FST kohalike valuutade suhtes

Futureswap (FST) tokenoomika

Futureswap (FST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Futureswap (FST) kohta

Kui palju on Futureswap (FST) tänapäeval väärt?
Reaalajas FST hind USD on 0.00228407 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FST/USD hind?
Praegune hind FST/USD on $ 0.00228407. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Futureswap turukapitalisatsioon?
FST turukapitalisatsioon on $ 79.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FST ringlev varu?
FST ringlev varu on 34.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FST (ATH) hind?
FST saavutab ATH hinna summas 22.66 USD.
Mis oli kõigi aegade FST madalaim (ATL) hind?
FST nägi ATL hinda summas 0.00153734 USD.
Milline on FST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FST kauplemismaht on -- USD.
Kas FST sel aastal kõrgemale ka suundub?
FST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FST hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:38:59 (UTC+8)

Futureswap (FST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

