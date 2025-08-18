Rohkem infot FUR

Furfication hind (FUR)

1 FUR/USD reaalajas hind:

--
----
-5.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Furfication (FUR) reaalajas hinnagraafik
Furfication (FUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00548327
$ 0.00548327$ 0.00548327

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-5.88%

-13.83%

-13.83%

Furfication (FUR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FUR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00548327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FUR muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -5.88% 24 tunni vältel -13.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Furfication (FUR) – turuteave

$ 42.45K
$ 42.45K$ 42.45K

--
----

$ 42.45K
$ 42.45K$ 42.45K

999.34M
999.34M 999.34M

999,341,306.849925
999,341,306.849925 999,341,306.849925

Furfication praegune turukapitalisatsioon on $ 42.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUR ringlev varu on 999.34M, mille koguvaru on 999341306.849925. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.45K.

Furfication (FUR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Furfication ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Furfication ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Furfication ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Furfication ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.88%
30 päeva$ 0-24.76%
60 päeva$ 0-37.26%
90 päeva$ 0--

Mis on Furfication (FUR)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Furfication hinna ennustus (USD)

Kui palju on Furfication (FUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Furfication (FUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Furfication nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Furfication hinna ennustust kohe!

FUR kohalike valuutade suhtes

Furfication (FUR) tokenoomika

Furfication (FUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Furfication (FUR) kohta

Kui palju on Furfication (FUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUR/USD hind?
Praegune hind FUR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Furfication turukapitalisatsioon?
FUR turukapitalisatsioon on $ 42.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUR ringlev varu?
FUR ringlev varu on 999.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUR (ATH) hind?
FUR saavutab ATH hinna summas 0.00548327 USD.
Mis oli kõigi aegade FUR madalaim (ATL) hind?
FUR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUR kauplemismaht on -- USD.
Kas FUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUR hinna ennustust.
Furfication (FUR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.