Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FUNGI (FUNGI) kohta Kui palju on FUNGI (FUNGI) tänapäeval väärt? Reaalajas FUNGI hind USD on 0.00117126 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FUNGI/USD hind? $ 0.00117126 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FUNGI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FUNGI turukapitalisatsioon? FUNGI turukapitalisatsioon on $ 1.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FUNGI ringlev varu? FUNGI ringlev varu on 999.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUNGI (ATH) hind? FUNGI saavutab ATH hinna summas 0.0048539 USD . Mis oli kõigi aegade FUNGI madalaim (ATL) hind? FUNGI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FUNGI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FUNGI kauplemismaht on -- USD . Kas FUNGI sel aastal kõrgemale ka suundub? FUNGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUNGI hinna ennustust

