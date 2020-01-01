fUm cOiNn (FUM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi fUm cOiNn (FUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

fUm cOiNn (FUM) teave A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth. Ametlik veebisait: https://fumfrens.lol Ostke FUM kohe!

fUm cOiNn (FUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage fUm cOiNn (FUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.19K $ 6.19K $ 6.19K Koguvaru: $ 926.78M $ 926.78M $ 926.78M Ringlev varu: $ 926.78M $ 926.78M $ 926.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.19K $ 6.19K $ 6.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave fUm cOiNn (FUM) hinna kohta

fUm cOiNn (FUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud fUm cOiNn (FUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUM tokeni tokenoomikat, avastage FUM tokeni reaalajas hinda!

FUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUM võiks suunduda? Meie FUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUM tokeni hinna ennustust kohe!

