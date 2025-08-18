Rohkem infot FUM

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 22:34:02 (UTC+8)

fUm cOiNn (FUM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FUM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FUM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

fUm cOiNn praegune turukapitalisatsioon on $ 6.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUM ringlev varu on 926.78M, mille koguvaru on 926780977.527552. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.70K.

fUm cOiNn (FUM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse fUm cOiNn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse fUm cOiNn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse fUm cOiNn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse fUm cOiNn ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.50%
60 päeva$ 0+25.10%
90 päeva$ 0--

Mis on fUm cOiNn (FUM)

A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

fUm cOiNn (FUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse fUm cOiNn (FUM) kohta

Kui palju on fUm cOiNn (FUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUM/USD hind?
Praegune hind FUM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on fUm cOiNn turukapitalisatsioon?
FUM turukapitalisatsioon on $ 6.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUM ringlev varu?
FUM ringlev varu on 926.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUM (ATH) hind?
FUM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FUM madalaim (ATL) hind?
FUM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUM kauplemismaht on -- USD.
Kas FUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUM hinna ennustust.
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.