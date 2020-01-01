Fullsend Community Coin (FULLSEND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fullsend Community Coin (FULLSEND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fullsend Community Coin (FULLSEND) teave Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/AshG5mHt4y4etsjhKFb2wA2rq1XZxKks1EPzcuXwpump

Fullsend Community Coin (FULLSEND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fullsend Community Coin (FULLSEND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Koguvaru: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Ringlev varu: $ 399.46M $ 399.46M $ 399.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.086758 $ 0.086758 $ 0.086758 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00101053 $ 0.00101053 $ 0.00101053 Praegune hind: $ 0.00257619 $ 0.00257619 $ 0.00257619 Lisateave Fullsend Community Coin (FULLSEND) hinna kohta

Fullsend Community Coin (FULLSEND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fullsend Community Coin (FULLSEND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FULLSEND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FULLSEND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FULLSEND tokeni tokenoomikat, avastage FULLSEND tokeni reaalajas hinda!

FULLSEND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FULLSEND võiks suunduda? Meie FULLSEND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FULLSEND tokeni hinna ennustust kohe!

