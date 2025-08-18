Rohkem infot FULLSEND

FULLSEND Hinnainfo

FULLSEND Ametlik veebisait

FULLSEND Tokenoomika

FULLSEND Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fullsend Community Coin logo

Fullsend Community Coin hind (FULLSEND)

Loendis mitteolevad

1 FULLSEND/USD reaalajas hind:

$0.00279085
$0.00279085$0.00279085
+2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fullsend Community Coin (FULLSEND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:42:43 (UTC+8)

Fullsend Community Coin (FULLSEND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0027149
$ 0.0027149$ 0.0027149
24 h madal
$ 0.00309809
$ 0.00309809$ 0.00309809
24 h kõrge

$ 0.0027149
$ 0.0027149$ 0.0027149

$ 0.00309809
$ 0.00309809$ 0.00309809

$ 0.086758
$ 0.086758$ 0.086758

$ 0.00101053
$ 0.00101053$ 0.00101053

-0.38%

+2.18%

+33.45%

+33.45%

Fullsend Community Coin (FULLSEND) reaalajas hind on $0.00278869. Viimase 24 tunni jooksul FULLSEND kaubeldud madalaim $ 0.0027149 ja kõrgeim $ 0.00309809 näitab aktiivset turu volatiivsust. FULLSENDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.086758 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00101053.

Lüliajalise tootluse osas on FULLSEND muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, +2.18% 24 tunni vältel +33.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fullsend Community Coin (FULLSEND) – turuteave

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

399.46M
399.46M 399.46M

999,463,263.481791
999,463,263.481791 999,463,263.481791

Fullsend Community Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FULLSEND ringlev varu on 399.46M, mille koguvaru on 999463263.481791. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.79M.

Fullsend Community Coin (FULLSEND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fullsend Community Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fullsend Community Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0014792857.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fullsend Community Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0018256072.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fullsend Community Coin ja USD hinnamuutus $ +0.00082643165596746.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.18%
30 päeva$ -0.0014792857-53.04%
60 päeva$ +0.0018256072+65.46%
90 päeva$ +0.00082643165596746+42.12%

Mis on Fullsend Community Coin (FULLSEND)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fullsend Community Coin (FULLSEND) allikas

Ametlik veebisait

Fullsend Community Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fullsend Community Coin (FULLSEND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fullsend Community Coin (FULLSEND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fullsend Community Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fullsend Community Coin hinna ennustust kohe!

FULLSEND kohalike valuutade suhtes

Fullsend Community Coin (FULLSEND) tokenoomika

Fullsend Community Coin (FULLSEND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FULLSEND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fullsend Community Coin (FULLSEND) kohta

Kui palju on Fullsend Community Coin (FULLSEND) tänapäeval väärt?
Reaalajas FULLSEND hind USD on 0.00278869 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FULLSEND/USD hind?
Praegune hind FULLSEND/USD on $ 0.00278869. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fullsend Community Coin turukapitalisatsioon?
FULLSEND turukapitalisatsioon on $ 1.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FULLSEND ringlev varu?
FULLSEND ringlev varu on 399.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FULLSEND (ATH) hind?
FULLSEND saavutab ATH hinna summas 0.086758 USD.
Mis oli kõigi aegade FULLSEND madalaim (ATL) hind?
FULLSEND nägi ATL hinda summas 0.00101053 USD.
Milline on FULLSEND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FULLSEND kauplemismaht on -- USD.
Kas FULLSEND sel aastal kõrgemale ka suundub?
FULLSEND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FULLSEND hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:42:43 (UTC+8)

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.