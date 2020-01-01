Ftribe Fighters (F2C) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ftribe Fighters (F2C) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ftribe Fighters (F2C) teave Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics. Ametlik veebisait: https://f2nft.games/ Ostke F2C kohe!

Ftribe Fighters (F2C) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ftribe Fighters (F2C) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 722.83 $ 722.83 $ 722.83 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 750.05M $ 750.05M $ 750.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 963.71 $ 963.71 $ 963.71 Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.216424 $ 0.216424 $ 0.216424 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ftribe Fighters (F2C) hinna kohta

Ftribe Fighters (F2C) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ftribe Fighters (F2C) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate F2C tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: F2C tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate F2C tokeni tokenoomikat, avastage F2C tokeni reaalajas hinda!

