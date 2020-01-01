Froyo Games (FROYO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Froyo Games (FROYO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Froyo Games (FROYO) teave A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC Ametlik veebisait: https://froyo.games/ Ostke FROYO kohe!

Froyo Games (FROYO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Froyo Games (FROYO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.89K $ 9.89K $ 9.89K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 668.27M $ 668.27M $ 668.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.79K $ 14.79K $ 14.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.108955 $ 0.108955 $ 0.108955 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Froyo Games (FROYO) hinna kohta

Froyo Games (FROYO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Froyo Games (FROYO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROYO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROYO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROYO tokeni tokenoomikat, avastage FROYO tokeni reaalajas hinda!

FROYO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROYO võiks suunduda? Meie FROYO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FROYO tokeni hinna ennustust kohe!

