Frox logo

Frox hind (FROX)

Loendis mitteolevad

1 FROX/USD reaalajas hind:

--
----
-6.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Frox (FROX) reaalajas hinnagraafik
Frox (FROX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03039739
$ 0.03039739$ 0.03039739

$ 0
$ 0$ 0

-0.85%

-6.21%

-4.10%

-4.10%

Frox (FROX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FROX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03039739 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FROX muutunud -0.85% viimase tunni jooksul, -6.21% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frox (FROX) – turuteave

$ 15.05K
$ 15.05K$ 15.05K

--
----

$ 15.05K
$ 15.05K$ 15.05K

999.69M
999.69M 999.69M

999,692,456.501407
999,692,456.501407 999,692,456.501407

Frox praegune turukapitalisatsioon on $ 15.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROX ringlev varu on 999.69M, mille koguvaru on 999692456.501407. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.05K.

Frox (FROX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frox ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.21%
30 päeva$ 0-4.06%
60 päeva$ 0+10.92%
90 päeva$ 0--

Mis on Frox (FROX)

FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future.

Üksuse Frox (FROX) allikas

Ametlik veebisait

Frox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frox (FROX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frox (FROX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frox hinna ennustust kohe!

FROX kohalike valuutade suhtes

Frox (FROX) tokenoomika

Frox (FROX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frox (FROX) kohta

Kui palju on Frox (FROX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROX/USD hind?
Praegune hind FROX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frox turukapitalisatsioon?
FROX turukapitalisatsioon on $ 15.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROX ringlev varu?
FROX ringlev varu on 999.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROX (ATH) hind?
FROX saavutab ATH hinna summas 0.03039739 USD.
Mis oli kõigi aegade FROX madalaim (ATL) hind?
FROX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FROX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROX kauplemismaht on -- USD.
Kas FROX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.