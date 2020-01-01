Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Frosty the Polar Bear (FROSTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Frosty the Polar Bear (FROSTY) teave Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto. Ametlik veebisait: https://frostycto.com/ Ostke FROSTY kohe!

Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frosty the Polar Bear (FROSTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.73K $ 13.73K $ 13.73K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.73K $ 13.73K $ 13.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00835593 $ 0.00835593 $ 0.00835593 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Frosty the Polar Bear (FROSTY) hinna kohta

Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROSTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROSTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROSTY tokeni tokenoomikat, avastage FROSTY tokeni reaalajas hinda!

FROSTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROSTY võiks suunduda? Meie FROSTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FROSTY tokeni hinna ennustust kohe!

