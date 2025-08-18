Rohkem infot FROSTY

Frosty the Polar Bear logo

Frosty the Polar Bear hind (FROSTY)

Loendis mitteolevad

1 FROSTY/USD reaalajas hind:

--
----
-0.40%1D
mexc
USD
Frosty the Polar Bear (FROSTY) reaalajas hinnagraafik
Frosty the Polar Bear (FROSTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00835593
$ 0.00835593$ 0.00835593

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.46%

+4.12%

+4.12%

Frosty the Polar Bear (FROSTY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FROSTY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROSTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00835593 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FROSTY muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.46% 24 tunni vältel +4.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) – turuteave

$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K

--
----

$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Frosty the Polar Bear praegune turukapitalisatsioon on $ 13.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROSTY ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.73K.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frosty the Polar Bear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frosty the Polar Bear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frosty the Polar Bear ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frosty the Polar Bear ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.46%
30 päeva$ 0+5.89%
60 päeva$ 0+2.18%
90 päeva$ 0--

Mis on Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto.

Üksuse Frosty the Polar Bear (FROSTY) allikas

Ametlik veebisait

Frosty the Polar Bear hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frosty the Polar Bear (FROSTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frosty the Polar Bear (FROSTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frosty the Polar Bear nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frosty the Polar Bear hinna ennustust kohe!

FROSTY kohalike valuutade suhtes

Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenoomika

Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROSTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frosty the Polar Bear (FROSTY) kohta

Kui palju on Frosty the Polar Bear (FROSTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROSTY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROSTY/USD hind?
Praegune hind FROSTY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frosty the Polar Bear turukapitalisatsioon?
FROSTY turukapitalisatsioon on $ 13.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROSTY ringlev varu?
FROSTY ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROSTY (ATH) hind?
FROSTY saavutab ATH hinna summas 0.00835593 USD.
Mis oli kõigi aegade FROSTY madalaim (ATL) hind?
FROSTY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FROSTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROSTY kauplemismaht on -- USD.
Kas FROSTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROSTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROSTY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.