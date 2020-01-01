Frostic (FROST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Frostic (FROST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Frostic (FROST) teave Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding. Ametlik veebisait: https://www.frostic.xyz/ Ostke FROST kohe!

Frostic (FROST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frostic (FROST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00432983 $ 0.00432983 $ 0.00432983 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00255167 $ 0.00255167 $ 0.00255167 Praegune hind: $ 0.00336917 $ 0.00336917 $ 0.00336917 Lisateave Frostic (FROST) hinna kohta

Frostic (FROST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frostic (FROST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROST tokeni tokenoomikat, avastage FROST tokeni reaalajas hinda!

FROST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROST võiks suunduda? Meie FROST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FROST tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!