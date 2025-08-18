Rohkem infot FROST

FROST Hinnainfo

FROST Ametlik veebisait

FROST Tokenoomika

FROST Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Frostic logo

Frostic hind (FROST)

Loendis mitteolevad

1 FROST/USD reaalajas hind:

$0.0037336
$0.0037336$0.0037336
-0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Frostic (FROST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:33:05 (UTC+8)

Frostic (FROST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0037336
$ 0.0037336$ 0.0037336
24 h madal
$ 0.00377218
$ 0.00377218$ 0.00377218
24 h kõrge

$ 0.0037336
$ 0.0037336$ 0.0037336

$ 0.00377218
$ 0.00377218$ 0.00377218

$ 0.00432983
$ 0.00432983$ 0.00432983

$ 0.00255167
$ 0.00255167$ 0.00255167

--

-0.76%

-5.89%

-5.89%

Frostic (FROST) reaalajas hind on $0.0037336. Viimase 24 tunni jooksul FROST kaubeldud madalaim $ 0.0037336 ja kõrgeim $ 0.00377218 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00432983 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00255167.

Lüliajalise tootluse osas on FROST muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.76% 24 tunni vältel -5.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frostic (FROST) – turuteave

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

--
----

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Frostic praegune turukapitalisatsioon on $ 1.87M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROST ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.73M.

Frostic (FROST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frostic ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frostic ja USD hinnamuutus $ +0.0001948446.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frostic ja USD hinnamuutus $ +0.0008123208.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frostic ja USD hinnamuutus $ +0.000055444115709108.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.76%
30 päeva$ +0.0001948446+5.22%
60 päeva$ +0.0008123208+21.76%
90 päeva$ +0.000055444115709108+1.51%

Mis on Frostic (FROST)

Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frostic (FROST) allikas

Ametlik veebisait

Frostic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frostic (FROST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frostic (FROST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frostic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frostic hinna ennustust kohe!

FROST kohalike valuutade suhtes

Frostic (FROST) tokenoomika

Frostic (FROST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frostic (FROST) kohta

Kui palju on Frostic (FROST) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROST hind USD on 0.0037336 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROST/USD hind?
Praegune hind FROST/USD on $ 0.0037336. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frostic turukapitalisatsioon?
FROST turukapitalisatsioon on $ 1.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROST ringlev varu?
FROST ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROST (ATH) hind?
FROST saavutab ATH hinna summas 0.00432983 USD.
Mis oli kõigi aegade FROST madalaim (ATL) hind?
FROST nägi ATL hinda summas 0.00255167 USD.
Milline on FROST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROST kauplemismaht on -- USD.
Kas FROST sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:33:05 (UTC+8)

Frostic (FROST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.