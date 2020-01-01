FROQ (FROQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FROQ (FROQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FROQ (FROQ) teave The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. Ametlik veebisait: https://froq.xyz Ostke FROQ kohe!

FROQ (FROQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FROQ (FROQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.08K Koguvaru: $ 1.00M Ringlev varu: $ 749.19K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 84.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.051127 Praegune hind: $ 0.083855 Lisateave FROQ (FROQ) hinna kohta

FROQ (FROQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FROQ (FROQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROQ tokeni tokenoomikat, avastage FROQ tokeni reaalajas hinda!

FROQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROQ võiks suunduda? Meie FROQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FROQ tokeni hinna ennustust kohe!

