FROQ logo

FROQ hind (FROQ)

Loendis mitteolevad

1 FROQ/USD reaalajas hind:

$0.079091
$0.079091
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FROQ (FROQ) reaalajas hinnagraafik
FROQ (FROQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.078386
$ 0.078386
24 h madal
$ 0.085454
$ 0.085454
24 h kõrge

$ 0.078386
$ 0.078386

$ 0.085454
$ 0.085454

$ 3.16
$ 3.16

$ 0.051127
$ 0.051127

-0.12%

-6.58%

-5.81%

-5.81%

FROQ (FROQ) reaalajas hind on $0.078941. Viimase 24 tunni jooksul FROQ kaubeldud madalaim $ 0.078386 ja kõrgeim $ 0.085454 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.16 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.051127.

Lüliajalise tootluse osas on FROQ muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -6.58% 24 tunni vältel -5.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FROQ (FROQ) – turuteave

$ 59.16K
$ 59.16K

--
--

$ 79.09K
$ 79.09K

747.98K
747.98K

1,000,000.0
1,000,000.0

FROQ praegune turukapitalisatsioon on $ 59.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROQ ringlev varu on 747.98K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.09K.

FROQ (FROQ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FROQ ja USD hinnamuutus $ -0.00556124724947943.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FROQ ja USD hinnamuutus $ -0.0310613731.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FROQ ja USD hinnamuutus $ -0.0131374559.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FROQ ja USD hinnamuutus $ -0.04902677441278845.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00556124724947943-6.58%
30 päeva$ -0.0310613731-39.34%
60 päeva$ -0.0131374559-16.64%
90 päeva$ -0.04902677441278845-38.31%

Mis on FROQ (FROQ)

The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.

Üksuse FROQ (FROQ) allikas

Ametlik veebisait

FROQ hinna ennustus (USD)

Kui palju on FROQ (FROQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FROQ (FROQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FROQ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FROQ hinna ennustust kohe!

FROQ kohalike valuutade suhtes

FROQ (FROQ) tokenoomika

FROQ (FROQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FROQ (FROQ) kohta

Kui palju on FROQ (FROQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROQ hind USD on 0.078941 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROQ/USD hind?
Praegune hind FROQ/USD on $ 0.078941. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FROQ turukapitalisatsioon?
FROQ turukapitalisatsioon on $ 59.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROQ ringlev varu?
FROQ ringlev varu on 747.98K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROQ (ATH) hind?
FROQ saavutab ATH hinna summas 3.16 USD.
Mis oli kõigi aegade FROQ madalaim (ATL) hind?
FROQ nägi ATL hinda summas 0.051127 USD.
Milline on FROQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROQ kauplemismaht on -- USD.
Kas FROQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROQ hinna ennustust.
