FrontFanz (FANX) teave What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform. Ametlik veebisait: https://fanx.frontfanz.com/ Valge raamat: https://cdn.frontfanz.com/whitepaper.pdf Ostke FANX kohe!

FrontFanz (FANX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FrontFanz (FANX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.59K $ 23.59K $ 23.59K Koguvaru: $ 497.79M $ 497.79M $ 497.79M Ringlev varu: $ 273.95M $ 273.95M $ 273.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.87K $ 42.87K $ 42.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.050385 $ 0.050385 $ 0.050385 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave FrontFanz (FANX) hinna kohta

FrontFanz (FANX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FrontFanz (FANX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FANX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FANX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FANX tokeni tokenoomikat, avastage FANX tokeni reaalajas hinda!

FANX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FANX võiks suunduda? Meie FANX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FANX tokeni hinna ennustust kohe!

