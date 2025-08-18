Rohkem infot FANX

FrontFanz logo

FrontFanz hind (FANX)

Loendis mitteolevad

1 FANX/USD reaalajas hind:

--
----
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FrontFanz (FANX) reaalajas hinnagraafik
FrontFanz (FANX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050385
$ 0.050385$ 0.050385

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-0.91%

+7.24%

+7.24%

FrontFanz (FANX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FANX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FANXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.050385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FANX muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +7.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FrontFanz (FANX) – turuteave

$ 23.64K
$ 23.64K$ 23.64K

--
----

$ 42.95K
$ 42.95K$ 42.95K

273.95M
273.95M 273.95M

497,793,318.0234222
497,793,318.0234222 497,793,318.0234222

FrontFanz praegune turukapitalisatsioon on $ 23.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FANX ringlev varu on 273.95M, mille koguvaru on 497793318.0234222. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.95K.

FrontFanz (FANX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FrontFanz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FrontFanz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FrontFanz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FrontFanz ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.91%
30 päeva$ 0+37.48%
60 päeva$ 0+82.18%
90 päeva$ 0--

Mis on FrontFanz (FANX)

What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform.

Üksuse FrontFanz (FANX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

FrontFanz hinna ennustus (USD)

Kui palju on FrontFanz (FANX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FrontFanz (FANX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FrontFanz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FrontFanz hinna ennustust kohe!

FANX kohalike valuutade suhtes

FrontFanz (FANX) tokenoomika

FrontFanz (FANX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FANX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FrontFanz (FANX) kohta

Kui palju on FrontFanz (FANX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FANX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FANX/USD hind?
Praegune hind FANX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FrontFanz turukapitalisatsioon?
FANX turukapitalisatsioon on $ 23.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FANX ringlev varu?
FANX ringlev varu on 273.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FANX (ATH) hind?
FANX saavutab ATH hinna summas 0.050385 USD.
Mis oli kõigi aegade FANX madalaim (ATL) hind?
FANX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FANX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FANX kauplemismaht on -- USD.
Kas FANX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FANX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FANX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.