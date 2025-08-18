Mis on Frogo The Lord (FROGO)

FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frogo The Lord (FROGO) kohta Kui palju on Frogo The Lord (FROGO) tänapäeval väärt? Reaalajas FROGO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROGO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROGO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frogo The Lord turukapitalisatsioon? FROGO turukapitalisatsioon on $ 10.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROGO ringlev varu? FROGO ringlev varu on 648.17M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROGO (ATH) hind? FROGO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FROGO madalaim (ATL) hind? FROGO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FROGO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROGO kauplemismaht on -- USD . Kas FROGO sel aastal kõrgemale ka suundub? FROGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROGO hinna ennustust

