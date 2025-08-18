Rohkem infot FROGO

Frogo The Lord hind (FROGO)

1 FROGO/USD reaalajas hind:

--
----
-1.70%1D
Frogo The Lord (FROGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.76%

+11.19%

+11.19%

Frogo The Lord (FROGO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FROGO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FROGO muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel +11.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frogo The Lord (FROGO) – turuteave

$ 10.05K
$ 10.05K$ 10.05K

--
----

$ 10.05K
$ 10.05K$ 10.05K

648.17M
648.17M 648.17M

648,166,934.8920811
648,166,934.8920811 648,166,934.8920811

Frogo The Lord praegune turukapitalisatsioon on $ 10.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROGO ringlev varu on 648.17M, mille koguvaru on 648166934.8920811. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.05K.

Frogo The Lord (FROGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frogo The Lord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frogo The Lord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frogo The Lord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frogo The Lord ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.76%
30 päeva$ 0+11.11%
60 päeva$ 0+14.16%
90 päeva$ 0--

Mis on Frogo The Lord (FROGO)

FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO's Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Frogo The Lord (FROGO) tokenoomika

Frogo The Lord (FROGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frogo The Lord (FROGO) kohta

Kui palju on Frogo The Lord (FROGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROGO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROGO/USD hind?
Praegune hind FROGO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frogo The Lord turukapitalisatsioon?
FROGO turukapitalisatsioon on $ 10.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROGO ringlev varu?
FROGO ringlev varu on 648.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROGO (ATH) hind?
FROGO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FROGO madalaim (ATL) hind?
FROGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FROGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROGO kauplemismaht on -- USD.
Kas FROGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:32:38 (UTC+8)

