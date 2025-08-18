Mis on FROGO (FROGO)

FROGO is a memecoin inspired by the character “FROGO” from Matt Furie’s upcoming book CORTEX VORTEX. It is a purely speculative ERC-20 token on the Ethereum blockchain with no intrinsic utility or promise of financial return. The project aims to celebrate meme culture, digital art, and community engagement through humor, storytelling, and internet lore, FROGO is the fourth frog from the creator of PEPE

Kui palju on FROGO (FROGO) tänapäeval väärt? Reaalajas FROGO hind USD on 0 USD. Milline on FROGO turukapitalisatsioon? FROGO turukapitalisatsioon on $ 119.38K USD. Milline on FROGO ringlev varu? FROGO ringlev varu on 420.69B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROGO (ATH) hind? FROGO saavutab ATH hinna summas 0 USD. Mis oli kõigi aegade FROGO madalaim (ATL) hind? FROGO nägi ATL hinda summas 0 USD.

