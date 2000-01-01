Frogie (FROGIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Frogie (FROGIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Frogie (FROGIE) teave How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun! Ametlik veebisait: https://www.frogie.xyz/ Ostke FROGIE kohe!

Frogie (FROGIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frogie (FROGIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.26K $ 17.26K $ 17.26K Koguvaru: $ 884.72M $ 884.72M $ 884.72M Ringlev varu: $ 884.72M $ 884.72M $ 884.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.26K $ 17.26K $ 17.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Frogie (FROGIE) hinna kohta

Frogie (FROGIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frogie (FROGIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROGIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROGIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROGIE tokeni tokenoomikat, avastage FROGIE tokeni reaalajas hinda!

FROGIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROGIE võiks suunduda? Meie FROGIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FROGIE tokeni hinna ennustust kohe!

