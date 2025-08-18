Mis on Frogie (FROGIE)

How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frogie (FROGIE) allikas Ametlik veebisait

Frogie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frogie (FROGIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frogie (FROGIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frogie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frogie hinna ennustust kohe!

FROGIE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Frogie (FROGIE) tokenoomika

Frogie (FROGIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROGIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frogie (FROGIE) kohta Kui palju on Frogie (FROGIE) tänapäeval väärt? Reaalajas FROGIE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROGIE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROGIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frogie turukapitalisatsioon? FROGIE turukapitalisatsioon on $ 17.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROGIE ringlev varu? FROGIE ringlev varu on 884.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROGIE (ATH) hind? FROGIE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FROGIE madalaim (ATL) hind? FROGIE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FROGIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROGIE kauplemismaht on -- USD . Kas FROGIE sel aastal kõrgemale ka suundub? FROGIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROGIE hinna ennustust

Frogie (FROGIE) Olulised valdkonna uudised