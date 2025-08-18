Rohkem infot FROGIE

FROGIE Hinnainfo

FROGIE Ametlik veebisait

FROGIE Tokenoomika

FROGIE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Frogie logo

Frogie hind (FROGIE)

Loendis mitteolevad

1 FROGIE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Frogie (FROGIE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:32:30 (UTC+8)

Frogie (FROGIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.45%

+2.45%

Frogie (FROGIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FROGIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROGIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FROGIE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frogie (FROGIE) – turuteave

$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K

--
----

$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K

884.72M
884.72M 884.72M

884,715,528.05
884,715,528.05 884,715,528.05

Frogie praegune turukapitalisatsioon on $ 17.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROGIE ringlev varu on 884.72M, mille koguvaru on 884715528.05. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.80K.

Frogie (FROGIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frogie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frogie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frogie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frogie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+1.02%
60 päeva$ 0+9.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Frogie (FROGIE)

How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frogie (FROGIE) allikas

Ametlik veebisait

Frogie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frogie (FROGIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frogie (FROGIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frogie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frogie hinna ennustust kohe!

FROGIE kohalike valuutade suhtes

Frogie (FROGIE) tokenoomika

Frogie (FROGIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROGIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frogie (FROGIE) kohta

Kui palju on Frogie (FROGIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROGIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROGIE/USD hind?
Praegune hind FROGIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frogie turukapitalisatsioon?
FROGIE turukapitalisatsioon on $ 17.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROGIE ringlev varu?
FROGIE ringlev varu on 884.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROGIE (ATH) hind?
FROGIE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FROGIE madalaim (ATL) hind?
FROGIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FROGIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROGIE kauplemismaht on -- USD.
Kas FROGIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROGIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROGIE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:32:30 (UTC+8)

Frogie (FROGIE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.