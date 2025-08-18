Rohkem infot FRGST

FRGST Hinnainfo

FRGST Valge raamat

FRGST Ametlik veebisait

FRGST Tokenoomika

FRGST Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Froggies logo

Froggies hind (FRGST)

Loendis mitteolevad

1 FRGST/USD reaalajas hind:

--
----
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Froggies (FRGST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:55:01 (UTC+8)

Froggies (FRGST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-2.73%

+6.81%

+6.81%

Froggies (FRGST) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FRGST kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRGSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FRGST muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, -2.73% 24 tunni vältel +6.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Froggies (FRGST) – turuteave

$ 34.65K
$ 34.65K$ 34.65K

--
----

$ 108.58K
$ 108.58K$ 108.58K

31.91T
31.91T 31.91T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Froggies praegune turukapitalisatsioon on $ 34.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRGST ringlev varu on 31.91T, mille koguvaru on 100000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 108.58K.

Froggies (FRGST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Froggies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Froggies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Froggies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Froggies ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.73%
30 päeva$ 0+18.47%
60 päeva$ 0+0.82%
90 päeva$ 0--

Mis on Froggies (FRGST)

Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Froggies (FRGST) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Froggies hinna ennustus (USD)

Kui palju on Froggies (FRGST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Froggies (FRGST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Froggies nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Froggies hinna ennustust kohe!

FRGST kohalike valuutade suhtes

Froggies (FRGST) tokenoomika

Froggies (FRGST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRGST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Froggies (FRGST) kohta

Kui palju on Froggies (FRGST) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRGST hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRGST/USD hind?
Praegune hind FRGST/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Froggies turukapitalisatsioon?
FRGST turukapitalisatsioon on $ 34.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRGST ringlev varu?
FRGST ringlev varu on 31.91T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRGST (ATH) hind?
FRGST saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FRGST madalaim (ATL) hind?
FRGST nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FRGST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRGST kauplemismaht on -- USD.
Kas FRGST sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRGST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRGST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:55:01 (UTC+8)

Froggies (FRGST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.