FROGGER (FROGGER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FROGGER (FROGGER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FROGGER (FROGGER) teave Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance. Ametlik veebisait: https://froggeroneth.vip/ Ostke FROGGER kohe!

FROGGER (FROGGER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FROGGER (FROGGER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 107.74K $ 107.74K $ 107.74K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 107.74K $ 107.74K $ 107.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00556101 $ 0.00556101 $ 0.00556101 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010834 $ 0.00010834 $ 0.00010834 Lisateave FROGGER (FROGGER) hinna kohta

FROGGER (FROGGER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FROGGER (FROGGER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROGGER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROGGER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROGGER tokeni tokenoomikat, avastage FROGGER tokeni reaalajas hinda!

FROGGER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROGGER võiks suunduda? Meie FROGGER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FROGGER tokeni hinna ennustust kohe!

