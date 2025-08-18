FROGGER hind (FROGGER)
+0.42%
-5.67%
-40.65%
-40.65%
FROGGER (FROGGER) reaalajas hind on $0.00011809. Viimase 24 tunni jooksul FROGGER kaubeldud madalaim $ 0.00011717 ja kõrgeim $ 0.00012779 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROGGERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00556101 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008778.
Lüliajalise tootluse osas on FROGGER muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -5.67% 24 tunni vältel -40.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FROGGER praegune turukapitalisatsioon on $ 117.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROGGER ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 117.97K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse FROGGER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FROGGER ja USD hinnamuutus $ -0.0000007959.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FROGGER ja USD hinnamuutus $ -0.0000873795.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FROGGER ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.67%
|30 päeva
|$ -0.0000007959
|-0.67%
|60 päeva
|$ -0.0000873795
|-73.99%
|90 päeva
|$ 0
|--
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on FROGGER (FROGGER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FROGGER (FROGGER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FROGGER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake FROGGER hinna ennustust kohe!
FROGGER (FROGGER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROGGER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.