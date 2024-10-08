Frogg and Ratt (FRATT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Frogg and Ratt (FRATT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Frogg and Ratt (FRATT) teave Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Ametlik veebisait: https://www.fratt.xyz/ Ostke FRATT kohe!

Frogg and Ratt (FRATT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frogg and Ratt (FRATT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.47K $ 11.47K $ 11.47K Koguvaru: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M Ringlev varu: $ 144.24M $ 144.24M $ 144.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02413011 $ 0.02413011 $ 0.02413011 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Frogg and Ratt (FRATT) hinna kohta

Frogg and Ratt (FRATT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frogg and Ratt (FRATT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRATT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRATT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRATT tokeni tokenoomikat, avastage FRATT tokeni reaalajas hinda!

FRATT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRATT võiks suunduda? Meie FRATT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRATT tokeni hinna ennustust kohe!

