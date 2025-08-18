Rohkem infot FRATT

FRATT Hinnainfo

FRATT Ametlik veebisait

FRATT Tokenoomika

FRATT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Frogg and Ratt logo

Frogg and Ratt hind (FRATT)

Loendis mitteolevad

1 FRATT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Frogg and Ratt (FRATT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:32:22 (UTC+8)

Frogg and Ratt (FRATT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02413011
$ 0.02413011$ 0.02413011

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.63%

-3.63%

Frogg and Ratt (FRATT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FRATT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRATTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02413011 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FRATT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -3.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frogg and Ratt (FRATT) – turuteave

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

--
----

$ 14.98K
$ 14.98K$ 14.98K

144.24M
144.24M 144.24M

169,696,969.0
169,696,969.0 169,696,969.0

Frogg and Ratt praegune turukapitalisatsioon on $ 12.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRATT ringlev varu on 144.24M, mille koguvaru on 169696969.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.98K.

Frogg and Ratt (FRATT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frogg and Ratt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frogg and Ratt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frogg and Ratt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frogg and Ratt ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+3.90%
60 päeva$ 0+31.75%
90 päeva$ 0--

Mis on Frogg and Ratt (FRATT)

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frogg and Ratt (FRATT) allikas

Ametlik veebisait

Frogg and Ratt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frogg and Ratt (FRATT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frogg and Ratt (FRATT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frogg and Ratt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frogg and Ratt hinna ennustust kohe!

FRATT kohalike valuutade suhtes

Frogg and Ratt (FRATT) tokenoomika

Frogg and Ratt (FRATT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRATT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frogg and Ratt (FRATT) kohta

Kui palju on Frogg and Ratt (FRATT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRATT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRATT/USD hind?
Praegune hind FRATT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frogg and Ratt turukapitalisatsioon?
FRATT turukapitalisatsioon on $ 12.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRATT ringlev varu?
FRATT ringlev varu on 144.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRATT (ATH) hind?
FRATT saavutab ATH hinna summas 0.02413011 USD.
Mis oli kõigi aegade FRATT madalaim (ATL) hind?
FRATT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FRATT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRATT kauplemismaht on -- USD.
Kas FRATT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRATT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRATT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:32:22 (UTC+8)

Frogg and Ratt (FRATT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.