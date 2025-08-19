Mis on FrogeX (FROGEX)

FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token). With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax. Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands. FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FrogeX (FROGEX) kohta Kui palju on FrogeX (FROGEX) tänapäeval väärt? Reaalajas FROGEX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROGEX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROGEX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FrogeX turukapitalisatsioon? FROGEX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROGEX ringlev varu? FROGEX ringlev varu on 410.76 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROGEX (ATH) hind? FROGEX saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FROGEX madalaim (ATL) hind? FROGEX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FROGEX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROGEX kauplemismaht on -- USD . Kas FROGEX sel aastal kõrgemale ka suundub? FROGEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROGEX hinna ennustust

