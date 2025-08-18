Mis on Frog Games (FG)

Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!

Frog Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frog Games (FG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frog Games (FG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frog Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FG kohalike valuutade suhtes

Frog Games (FG) tokenoomika

Frog Games (FG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frog Games (FG) kohta Kui palju on Frog Games (FG) tänapäeval väärt? Reaalajas FG hind USD on 0.00282197 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FG/USD hind? $ 0.00282197 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frog Games turukapitalisatsioon? FG turukapitalisatsioon on $ 2.81M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FG ringlev varu? FG ringlev varu on 999.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FG (ATH) hind? FG saavutab ATH hinna summas 0.00381228 USD . Mis oli kõigi aegade FG madalaim (ATL) hind? FG nägi ATL hinda summas 0.00264515 USD . Milline on FG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FG kauplemismaht on -- USD . Kas FG sel aastal kõrgemale ka suundub? FG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FG hinna ennustust

