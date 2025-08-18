Frog Games hind (FG)
-1.65%
-5.81%
-5.77%
-5.77%
Frog Games (FG) reaalajas hind on $0.00282197. Viimase 24 tunni jooksul FG kaubeldud madalaim $ 0.00281034 ja kõrgeim $ 0.00303917 näitab aktiivset turu volatiivsust. FGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00381228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00264515.
Lüliajalise tootluse osas on FG muutunud -1.65% viimase tunni jooksul, -5.81% 24 tunni vältel -5.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Frog Games praegune turukapitalisatsioon on $ 2.81M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FG ringlev varu on 999.34M, mille koguvaru on 999340637.385986. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.81M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Frog Games ja USD hinnamuutus $ -0.00017415964776112.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frog Games ja USD hinnamuutus $ -0.0003249156.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frog Games ja USD hinnamuutus $ -0.0003660837.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frog Games ja USD hinnamuutus $ +0.0000816269997427647.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00017415964776112
|-5.81%
|30 päeva
|$ -0.0003249156
|-11.51%
|60 päeva
|$ -0.0003660837
|-12.97%
|90 päeva
|$ +0.0000816269997427647
|+2.98%
Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!
