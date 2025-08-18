Rohkem infot FROG

Frog hind (FROG)

1 FROG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Frog (FROG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:32:14 (UTC+8)

Frog (FROG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00838249
$ 0.00838249$ 0.00838249

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.55%

+3.55%

Frog (FROG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FROG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00838249 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FROG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frog (FROG) – turuteave

$ 16.64K
$ 16.64K$ 16.64K

--
----

$ 16.64K
$ 16.64K$ 16.64K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,091.47
999,996,091.47 999,996,091.47

Frog praegune turukapitalisatsioon on $ 16.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FROG ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999996091.47. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.64K.

Frog (FROG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-1.86%
60 päeva$ 0+30.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Frog (FROG)

FROG is a meme coin based on simple Frog artwork. The Frog meme token is centered around the value of friendship and the importance of having a best friend. Frog is not Pepe. The coin is building a community of friends. The Frog community calls themselves the "Fren Army". The Frog website is structured like a Windows-style website with many Frog-related apps. It is a pure meme token with no utility.

Frog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frog (FROG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frog (FROG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frog hinna ennustust kohe!

FROG kohalike valuutade suhtes

Frog (FROG) tokenoomika

Frog (FROG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frog (FROG) kohta

Kui palju on Frog (FROG) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROG/USD hind?
Praegune hind FROG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frog turukapitalisatsioon?
FROG turukapitalisatsioon on $ 16.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROG ringlev varu?
FROG ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROG (ATH) hind?
FROG saavutab ATH hinna summas 0.00838249 USD.
Mis oli kõigi aegade FROG madalaim (ATL) hind?
FROG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FROG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROG kauplemismaht on -- USD.
Kas FROG sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROG hinna ennustust.
Frog (FROG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

