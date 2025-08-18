Mis on Frog (FROG)

FROG is a meme coin based on simple Frog artwork. The Frog meme token is centered around the value of friendship and the importance of having a best friend. Frog is not Pepe. The coin is building a community of friends. The Frog community calls themselves the "Fren Army". The Frog website is structured like a Windows-style website with many Frog-related apps. It is a pure meme token with no utility.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frog (FROG) kohta Kui palju on Frog (FROG) tänapäeval väärt? Reaalajas FROG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frog turukapitalisatsioon? FROG turukapitalisatsioon on $ 16.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROG ringlev varu? FROG ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROG (ATH) hind? FROG saavutab ATH hinna summas 0.00838249 USD . Mis oli kõigi aegade FROG madalaim (ATL) hind? FROG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FROG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROG kauplemismaht on -- USD . Kas FROG sel aastal kõrgemale ka suundub? FROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROG hinna ennustust

