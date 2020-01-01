Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Frodo the Virtual Samurai (FROG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Frodo the Virtual Samurai (FROG) teave First Frog on BNB, AI means Animal inteligence 40% airdropped to Binance Megadrop wallets

40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.

20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms. Ametlik veebisait: https://frogonbnb.com/ Ostke FROG kohe!

Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frodo the Virtual Samurai (FROG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00852264 $ 0.00852264 $ 0.00852264 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00071679 $ 0.00071679 $ 0.00071679 Lisateave Frodo the Virtual Samurai (FROG) hinna kohta

Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FROG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FROG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FROG tokeni tokenoomikat, avastage FROG tokeni reaalajas hinda!

FROG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FROG võiks suunduda? Meie FROG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

