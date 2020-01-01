FridonAI (FRAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FridonAI (FRAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FridonAI (FRAI) teave FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools. Ametlik veebisait: https://fridon.ai/ Ostke FRAI kohe!

FridonAI (FRAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FridonAI (FRAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.14K $ 33.14K $ 33.14K Koguvaru: $ 947.55M $ 947.55M $ 947.55M Ringlev varu: $ 777.22M $ 777.22M $ 777.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.41K $ 40.41K $ 40.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00152913 $ 0.00152913 $ 0.00152913 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003868 $ 0.00003868 $ 0.00003868 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave FridonAI (FRAI) hinna kohta

FridonAI (FRAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FridonAI (FRAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRAI tokeni tokenoomikat, avastage FRAI tokeni reaalajas hinda!

FRAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRAI võiks suunduda? Meie FRAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRAI tokeni hinna ennustust kohe!

