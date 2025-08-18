Mis on Frens of Elon (FRENS)

Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Frens of Elon (FRENS) tokenoomika

Frens of Elon (FRENS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRENS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frens of Elon (FRENS) kohta Kui palju on Frens of Elon (FRENS) tänapäeval väärt? Reaalajas FRENS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FRENS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FRENS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frens of Elon turukapitalisatsioon? FRENS turukapitalisatsioon on $ 7.34K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FRENS ringlev varu? FRENS ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRENS (ATH) hind? FRENS saavutab ATH hinna summas 0.01529328 USD . Mis oli kõigi aegade FRENS madalaim (ATL) hind? FRENS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FRENS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FRENS kauplemismaht on -- USD . Kas FRENS sel aastal kõrgemale ka suundub? FRENS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRENS hinna ennustust

