Frencoin (FREN) teave Frencoin is the cryptocurrency and community for frens to transact with positivity, kindness, and wholesomeness. Frencoin was born crypto winter 2023 from seasoned GPU miners and software developers who dreamed for a memecoin with more than a contract address. Frencoin is free of rugpull dynamics, ASIC schemes, and premine antics which are all too common in the cryptospace. Frencoin is an advanced configuration blockchain and platform built on a fork of the Bitcoin and GPU hardened Ravencoin code. Key changes are faster block times, increased transactions per second, greater number of coins issued, and Dogecoin distribution halving schedule. Frencoin is free and open source. All Frencoin (FRENS) are fairly issued being mined publicly and transparently using Proof of Work (POW) with no private, public, founder, or developer allocation set aside. Frencoin is intended to prioritize security, user control, privacy, and censorship resistance. It is open to use and development in any jurisdiction. May all be inspired by Apu Apustaja, Frens, and Frencoin. Ametlik veebisait: https://frencoin.org/ Valge raamat: https://github.com/Apushii/frencoin/blob/master/whitepaper/README.md Ostke FREN kohe!

Frencoin (FREN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Frencoin (FREN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 515.54K $ 515.54K $ 515.54K Koguvaru: $ 411.68B $ 411.68B $ 411.68B Ringlev varu: $ 411.68B $ 411.68B $ 411.68B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 515.54K $ 515.54K $ 515.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00003876 $ 0.00003876 $ 0.00003876 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Frencoin (FREN) hinna kohta

Frencoin (FREN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Frencoin (FREN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FREN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FREN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FREN tokeni tokenoomikat, avastage FREN tokeni reaalajas hinda!

FREN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FREN võiks suunduda? Meie FREN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FREN tokeni hinna ennustust kohe!

