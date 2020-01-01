Fren Pet (FP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fren Pet (FP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade. Ametlik veebisait: https://frenpet.xyz/

Fren Pet (FP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fren Pet (FP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.64M $ 6.64M $ 6.64M Koguvaru: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Ringlev varu: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.64M $ 6.64M $ 6.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 16.52 $ 16.52 $ 16.52 Kõigi aegade madalaim: $ 0.153207 $ 0.153207 $ 0.153207 Praegune hind: $ 0.90697 $ 0.90697 $ 0.90697 Lisateave Fren Pet (FP) hinna kohta

Fren Pet (FP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fren Pet (FP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FP tokeni tokenoomikat, avastage FP tokeni reaalajas hinda!

FP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FP võiks suunduda? Meie FP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FP tokeni hinna ennustust kohe!

