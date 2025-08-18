Mis on Fren Pet (FP)

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fren Pet (FP) allikas Ametlik veebisait

Fren Pet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fren Pet (FP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fren Pet (FP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fren Pet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fren Pet hinna ennustust kohe!

FP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Fren Pet (FP) tokenoomika

Fren Pet (FP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fren Pet (FP) kohta Kui palju on Fren Pet (FP) tänapäeval väärt? Reaalajas FP hind USD on 0.915174 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FP/USD hind? $ 0.915174 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fren Pet turukapitalisatsioon? FP turukapitalisatsioon on $ 6.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FP ringlev varu? FP ringlev varu on 7.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FP (ATH) hind? FP saavutab ATH hinna summas 16.52 USD . Mis oli kõigi aegade FP madalaim (ATL) hind? FP nägi ATL hinda summas 0.153207 USD . Milline on FP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FP kauplemismaht on -- USD . Kas FP sel aastal kõrgemale ka suundub? FP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FP hinna ennustust

Fren Pet (FP) Olulised valdkonna uudised