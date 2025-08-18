Rohkem infot FP

FP Hinnainfo

FP Ametlik veebisait

FP Tokenoomika

FP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fren Pet logo

Fren Pet hind (FP)

Loendis mitteolevad

1 FP/USD reaalajas hind:

$0.915174
$0.915174$0.915174
-28.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fren Pet (FP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:22:13 (UTC+8)

Fren Pet (FP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.915174
$ 0.915174$ 0.915174
24 h madal
$ 1.31
$ 1.31$ 1.31
24 h kõrge

$ 0.915174
$ 0.915174$ 0.915174

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 16.52
$ 16.52$ 16.52

$ 0.153207
$ 0.153207$ 0.153207

-1.05%

-28.87%

+14.99%

+14.99%

Fren Pet (FP) reaalajas hind on $0.915174. Viimase 24 tunni jooksul FP kaubeldud madalaim $ 0.915174 ja kõrgeim $ 1.31 näitab aktiivset turu volatiivsust. FPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.52 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.153207.

Lüliajalise tootluse osas on FP muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -28.87% 24 tunni vältel +14.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fren Pet (FP) – turuteave

$ 6.70M
$ 6.70M$ 6.70M

--
----

$ 6.70M
$ 6.70M$ 6.70M

7.32M
7.32M 7.32M

7,317,055.620319849
7,317,055.620319849 7,317,055.620319849

Fren Pet praegune turukapitalisatsioon on $ 6.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FP ringlev varu on 7.32M, mille koguvaru on 7317055.620319849. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.70M.

Fren Pet (FP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fren Pet ja USD hinnamuutus $ -0.3714579627059843.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fren Pet ja USD hinnamuutus $ +0.7797901137.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fren Pet ja USD hinnamuutus $ +1.0523503460.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fren Pet ja USD hinnamuutus $ +0.26598068890358.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.3714579627059843-28.87%
30 päeva$ +0.7797901137+85.21%
60 päeva$ +1.0523503460+114.99%
90 päeva$ +0.26598068890358+40.97%

Mis on Fren Pet (FP)

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fren Pet (FP) allikas

Ametlik veebisait

Fren Pet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fren Pet (FP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fren Pet (FP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fren Pet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fren Pet hinna ennustust kohe!

FP kohalike valuutade suhtes

Fren Pet (FP) tokenoomika

Fren Pet (FP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fren Pet (FP) kohta

Kui palju on Fren Pet (FP) tänapäeval väärt?
Reaalajas FP hind USD on 0.915174 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FP/USD hind?
Praegune hind FP/USD on $ 0.915174. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fren Pet turukapitalisatsioon?
FP turukapitalisatsioon on $ 6.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FP ringlev varu?
FP ringlev varu on 7.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FP (ATH) hind?
FP saavutab ATH hinna summas 16.52 USD.
Mis oli kõigi aegade FP madalaim (ATL) hind?
FP nägi ATL hinda summas 0.153207 USD.
Milline on FP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FP kauplemismaht on -- USD.
Kas FP sel aastal kõrgemale ka suundub?
FP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:22:13 (UTC+8)

Fren Pet (FP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.