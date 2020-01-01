FREGO (FREGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FREGO (FREGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FREGO (FREGO) teave FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Ametlik veebisait: https://www.frego.ai/ Valge raamat: https://docs.frego.ai/ Ostke FREGO kohe!

FREGO (FREGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FREGO (FREGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 200.62K $ 200.62K $ 200.62K Koguvaru: $ 904.38M $ 904.38M $ 904.38M Ringlev varu: $ 904.38M $ 904.38M $ 904.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 200.62K $ 200.62K $ 200.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02039821 $ 0.02039821 $ 0.02039821 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000844 $ 0.0000844 $ 0.0000844 Praegune hind: $ 0.00022182 $ 0.00022182 $ 0.00022182 Lisateave FREGO (FREGO) hinna kohta

FREGO (FREGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FREGO (FREGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FREGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FREGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FREGO tokeni tokenoomikat, avastage FREGO tokeni reaalajas hinda!

