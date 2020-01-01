Freg (FREG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Freg (FREG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Freg (FREG) teave The project centers around a super cute and friendly frog who loves to connect with everyone. This cheerful character embodies inclusivity and joy, aiming to bring people together and build a strong, united community. With its playful charm and welcoming nature, the frog inspires friendships, collaboration, and a shared sense of belonging in a fun and engaging environment filled with positivity. Ametlik veebisait: https://www.fregcoinsol.com/ Ostke FREG kohe!

Freg (FREG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Freg (FREG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.16K $ 9.16K $ 9.16K Koguvaru: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Ringlev varu: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.16K $ 9.16K $ 9.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00022772 $ 0.00022772 $ 0.00022772 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000691 $ 0.00000691 $ 0.00000691 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Freg (FREG) hinna kohta

Freg (FREG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Freg (FREG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FREG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FREG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FREG tokeni tokenoomikat, avastage FREG tokeni reaalajas hinda!

FREG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FREG võiks suunduda? Meie FREG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FREG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!