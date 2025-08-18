Rohkem infot $TRUMP

FreeTrump hind ($TRUMP)

1 $TRUMP/USD reaalajas hind:

$0.00084663
$0.00084663$0.00084663
-6.60%1D
FreeTrump ($TRUMP) reaalajas hinnagraafik
FreeTrump ($TRUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.07546
$ 0.07546$ 0.07546

-0.55%

-6.65%

-1.02%

-1.02%

FreeTrump ($TRUMP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $TRUMP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $TRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07546 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $TRUMP muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -6.65% 24 tunni vältel -1.02% viimase 7 päeva jooksul.

FreeTrump ($TRUMP) – turuteave

FreeTrump praegune turukapitalisatsioon on $ 84.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $TRUMP ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.66K.

FreeTrump ($TRUMP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FreeTrump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FreeTrump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FreeTrump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FreeTrump ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.65%
30 päeva$ 0+12.04%
60 päeva$ 0+41.44%
90 päeva$ 0--

Mis on FreeTrump ($TRUMP)

FREE TRUMP ($TRUMP) is a community driven cryptocurrency token on the ethereum blockchain. It was brought to life because of the indictment of Donald Trump and a pending arrest. This is the first time in US history that an ex president has ever been indicted. Our community believes the United States will suffer harsh consequences because of this political warfare and we are here to support a free United States, and a FREE TRUMP!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse FreeTrump ($TRUMP) allikas

FreeTrump hinna ennustus (USD)

Kui palju on FreeTrump ($TRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FreeTrump ($TRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FreeTrump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FreeTrump hinna ennustust kohe!

$TRUMP kohalike valuutade suhtes

FreeTrump ($TRUMP) tokenoomika

FreeTrump ($TRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $TRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FreeTrump ($TRUMP) kohta

Kui palju on FreeTrump ($TRUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas $TRUMP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $TRUMP/USD hind?
Praegune hind $TRUMP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FreeTrump turukapitalisatsioon?
$TRUMP turukapitalisatsioon on $ 84.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $TRUMP ringlev varu?
$TRUMP ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $TRUMP (ATH) hind?
$TRUMP saavutab ATH hinna summas 0.07546 USD.
Mis oli kõigi aegade $TRUMP madalaim (ATL) hind?
$TRUMP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $TRUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $TRUMP kauplemismaht on -- USD.
Kas $TRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
$TRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $TRUMP hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.