Rohkem infot FREECZ

FREECZ Hinnainfo

FREECZ Ametlik veebisait

FREECZ Tokenoomika

FREECZ Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

FreeCZ logo

FreeCZ hind (FREECZ)

Loendis mitteolevad

1 FREECZ/USD reaalajas hind:

$0.00016828
$0.00016828$0.00016828
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FreeCZ (FREECZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:05:33 (UTC+8)

FreeCZ (FREECZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00204857
$ 0.00204857$ 0.00204857

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

FreeCZ (FREECZ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FREECZ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FREECZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00204857 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FREECZ muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FreeCZ (FREECZ) – turuteave

$ 168.28K
$ 168.28K$ 168.28K

--
----

$ 168.28K
$ 168.28K$ 168.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FreeCZ praegune turukapitalisatsioon on $ 168.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FREECZ ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.28K.

FreeCZ (FREECZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FreeCZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FreeCZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FreeCZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FreeCZ ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+16.97%
60 päeva$ 0+21.07%
90 päeva$ 0--

Mis on FreeCZ (FREECZ)

By getting FreeCZ coins, you are not only supporting the active and innovative crypto community, protecting the true virtues of blockchain but also demonstrating your solidarity with Changpeng Zhao and his worthy initiatives during these challenging times.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FreeCZ (FREECZ) allikas

Ametlik veebisait

FreeCZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on FreeCZ (FREECZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FreeCZ (FREECZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FreeCZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FreeCZ hinna ennustust kohe!

FREECZ kohalike valuutade suhtes

FreeCZ (FREECZ) tokenoomika

FreeCZ (FREECZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREECZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FreeCZ (FREECZ) kohta

Kui palju on FreeCZ (FREECZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas FREECZ hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FREECZ/USD hind?
Praegune hind FREECZ/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FreeCZ turukapitalisatsioon?
FREECZ turukapitalisatsioon on $ 168.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FREECZ ringlev varu?
FREECZ ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FREECZ (ATH) hind?
FREECZ saavutab ATH hinna summas 0.00204857 USD.
Mis oli kõigi aegade FREECZ madalaim (ATL) hind?
FREECZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FREECZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FREECZ kauplemismaht on -- USD.
Kas FREECZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
FREECZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FREECZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:05:33 (UTC+8)

FreeCZ (FREECZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.