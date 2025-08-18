Mis on Freakoff (FREAK)

FREAKOFF - We dont freakout, we freakoff! Our token is a key part of our ecosystem. As it is early days our token is mainly for participating as a community holder and project investor. We have plans to intergrate use cases into the token when we build out our NFT project. This project is a meme inspired by freakoff parties. It is a project that plans to develop, launch and build one of the biggest NFT collection of all time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Kui palju on Freakoff (FREAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Freakoff (FREAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Freakoff (FREAK) tokenoomika

Freakoff (FREAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Freakoff (FREAK) kohta Kui palju on Freakoff (FREAK) tänapäeval väärt? Reaalajas FREAK hind USD on 0.00002033 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FREAK/USD hind? $ 0.00002033 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FREAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Freakoff turukapitalisatsioon? FREAK turukapitalisatsioon on $ 20.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FREAK ringlev varu? FREAK ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FREAK (ATH) hind? FREAK saavutab ATH hinna summas 0.00200655 USD . Mis oli kõigi aegade FREAK madalaim (ATL) hind? FREAK nägi ATL hinda summas 0.0000079 USD . Milline on FREAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FREAK kauplemismaht on -- USD . Kas FREAK sel aastal kõrgemale ka suundub? FREAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FREAK hinna ennustust

